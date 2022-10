Val-d'Or trouve preneur pour deux terrains de son nouveau développement dans le sud de la ville.

Il y en avait une vingtaine à vendre au sur de la rue Roy.

À l'ouverture des premières soumissions, deux terrains ont trouvé preneur à 73 000$ et 79 000$. C'est un prix fixé par un évaluateur, et non aux enchères.

«C'est un projet domiciliaire qui s'adresse aux particuliers. Ils doivent construire là une résidence dans les deux prochaines années et ne peuvent pas vendre leur terrain sans l'avoir habité.»

- Lisyane Morin, conseillère du quartier

Il manquerait entre 500 et 600 portes à Val-d'Or et les élus espèrent que ce genre de développement domiciliaire va aider à apaiser la pression sur la pénurie de logements.