Le conseil municipal de Val-d'Or demande à Québec de geler les droits miniers dans le secteur du chemin de la Baie-Carrière.

Une résolution a été prise dans ce sens au conseil municipal cette semaine.

Les élus veulent un moratoire sur les baux d'exploitation de substances minérales de surface le temps d'évaluer le potentiel aquifère de ce coin de la ville.

La zone où se trouve la Forêt récréative offrirait de belles possibilités.

«C'est un principe de précaution. On demande un moratoire pour avoir le temps d'aller explorer et de faire des études hydrologiques suffisantes pour caractériser le territoire. Si le potentiel qu'on suspecte s'avère, on va demander la protection pour le futur de la Ville de Val-d'Or.»

- Benjamin Turcotte, conseiller municipal délégué à l’environnement

Il y a quelques mois, Val-d'Or s'était opposée à un projet de gravière dans ce secteur, là encore pour des raisons environnementales.