Sport'Aide lance un tout nouveau programme d'inclusion des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles (LBG) dans le monde sportif.

Désormais, tous les individus et organisations qui gravitent dans le monde sportif seront enfin outillés.



70% des athlètes canadiens sondés lors d'une étude internationale réalisée en 2015 jugent que les sports en équipe ne sont pas accueillants pour les jeunes LBG. Il est fin temps de changer cette mentalité, estime le DG de Sport'Aide.

«On est content d'accueillir Valentina, mais en même temps, ça illustre qu'il y a un problème si on doit faire ça. Notre souhait le plus sincère est que dans 15 ou 20 ans on n'en parle plus et qu'on soit bien ailleurs. En même temps, on est conscient que ce sont des mentalités qui prennent un temps à changer. Ce sont les premiers pas, mais ils sont fort importants.», explique Sylvain Croteau, directeur général de Sport'Aide.

L'équipe de Sport'Aide s'est arrêtée à Rouyn-Noranda pour en faire l'annonce, puisque leur porte-parole est Valentina Cagna, joueuse de volley-ball pour l'équipe féminine du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. L'athlète qui n'a toujours pas terminé sa transition accepte ce rôle de modèle.

«Le fait que mon histoire soit mise autant de l'avant publiquement, c'est sûr que je dois prendre conscience que le monde va regarder l'athlète et la personne que je suis. Le rôle, je dois le prendre un peu plus au sérieux, c'est certain. Je dois me rendre à Montréal pour parler avec quelqu'un et revenir ici pour continuer mes études. Je dois trouver un équilibre, mais je ne regrette vraiment pas.», ajoute fièrement Valentina.