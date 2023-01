Un bâtiment du centre-ville de Val-d'Or va renaître de ses cendres.

En avril, un édifice de 13 logements a brûlé en plein coeur de la 3è Avenue.

Le propriétaire avait rapidement confirmé à Noovo Info son intention de reconstruire.

Maintenant que la paperasse administrative est faite, il a élaboré un important projet, à l'endroit même de l'incendie.

Le projet Phoenix comprendra six unités de trois pièces et demi et quatre studios.

Il ajoute de l'espace pour deux commerces.

Le commerce de sushi qui était déjà en place avant l'incendie sera de retour.