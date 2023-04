Les Huskies de Rouyn-Noranda s’assurent de disputer au moins une autre partie devant leurs partisans.

Ils remportent le troisième match au compte de 4 à 0 contre Shawinigan et mènent désormais la série 2 à 1.

Tristan Allard (2e), Emeric Gaudet (2e), Anthony Turcotte (1er) et Daniil Bourash (3e) ont fait scintiller la lumière rouge, alors que Thomas Couture a repoussé les 32 rondelles dirigées vers lui, réalisant son premier blanchissage du printemps.

«J'ai bien aimé le match et la prestance des joueurs. On a bien géré la tempête et Couture a fait des arrêts clés pour commencer le match. C'est clair qu'être bon défensivement comme ça, ça fait du bien. On va faire quelques ajustements dans le système demain et on va voir la suite, mais j'ai bien aimé l'aspect physique aussi», examine l'entraîneur-chef des Huskies, Brad Yetman.

C’est donc de manière étincelante que la meute reprend l’avantage de la glace dans cette série. La prochaine joute se tiendra mercredi soir, toujours au domicile des Cataractes.