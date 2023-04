L'important projet d'infrastructure aquatique au Témiscamingue sera déposé au gouvernement québécois dans les prochains mois.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a prévu une enveloppe de 300 M$ pour les infrastructures sportives lors de son dernier budget et le Témiscamingue tentera d'en profiter. Il ne manque plus que quelques étapes à franchir avant de soumettre officiellement la documentation à Québec.

Dans les derniers mois, les élus en sont venus à un consensus et c'est Ville-Marie qui se voit accorder l'éventuelle infrastructure évaluée à plusieurs millions de dollars. La Ville a donc cédé un terrain entre l'aréna et le marché public à l'organisme qui pilote le dossier.

«C'est du concret qui s'en vient. On vient tout juste d'accorder des contrats pour les études géotechniques environnementales pour la caractérisation des sols. Ça va se faire au printemps. Suite à ça, le programme fonctionnel et technique va pouvoir être complété par les ingénieurs et architectes. Après ça, on va pouvoir travailler sur le plan d'affaires, les ententes avec les municipalités et le financement», explique Nathalie Cardinal, présidente du Complexe des eaux profondes.

Par ailleurs, afin de venir étoffer la demande de subvention, l'organisme qui pilote le dossier fait appel à la population. Les citoyens, entreprises, partenaires et organismes sont priés d'envoyer une lettre d'appui au projet à Québec.

La piscine de Ville-Marie a fermé en 2019 parce qu'elle était jugée désuète.