Des parents de Dubuisson, un quartier de Val-d'Or, demandent à la Ville de sécuriser leur secteur pour les piétons.

Ils estiment que la limite de vitesse de 50 km/h est trop haute pour la cinquantaine d'enfants de 10 ans et moins qui sont actifs.

Ils ont même acheté personnellement de l'affichage pour inciter les automobilistes à ralentir.

Les rues Omer-Godbout, Beaubois, Thompson, des Buissons, Pinède, Rivière-Piché et parc Laurentien sont concernées.

«On demande à la ville et aux citoyens de notre quartier, c'est d'aller un peu plus loin que la loi. D'y aller avec le gros bon sens et de ralentir. La limite est à 50 km/h, mais à cette vitesse, une collision avec un enfant peut être fatale. On demande aux gens de prendre leur temps et de faire attention», a expliqué Carol-Ann Girard, porte-parole des parents.

Une pétition de 150 noms sera déposée à la Ville dans les prochaines heures.

«Je leur ai promis de la collaboration. Je vais travailler avec eux pour voir une façon d'améliorer ça. Dans toutes les rues résidentielles à Val-d'Or, la limite est de 50 km/h. On va sensibiliser les citoyens», a ajouté Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or.