La rumeur circulait depuis un bon moment et c'est maintenant confirmé, Winners débarque à Rouyn-Noranda.

C'est ce que confirment Les Promenades du cuivre sur sa page Facebook. La construction devrait s'entamer cet été.

Le détaillant canadien offre des vêtements et des souliers et divers objets, dont des bijoux, des produits de beauté et de la décoration.

C'est la deuxième succursale à voir le jour dans la région, après Val-d'Or depuis plusieurs années maintenant.