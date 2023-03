Des résidents du quartier voisin de la Fonderie Horne appelés à déménager pourraient finalement demeurer dans leur quartier.

Le plus récent plan d'action du gouvernement du Québec pour réduire les émissions polluantes de l'usine prévoit la création d'une zone tampon dans le quartier Notre-Dame menant à la relocalisation de 200 ménages.

Dans cette démarche, bien qu'aucune entreprise ne figure dans le secteur touché, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) sera un important partenaire.

«On demeure quand même sensible aux gens qui sont présents. Il y a des opportunités. Il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont vides actuellement dans le Vieux-Noranda. Il y a des gens qui voudraient demeurer dans leur quartier. On regarde la possibilité de densifier davantage le Vieux-Noranda dans la partie qui ne fera pas partie de la zone tampon et de prendre des commerces pour les transformer en locatif. On a demandé à la Chambre de commerce si c'était possible», détaille Jean-Claude Loranger, porte-parole délégué de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda dans le dossier de la qualité de l'air.

Selon Jean-Claude Loranger, il y avait un absent de taille à Rouyn-Noranda lors de l'annonce, jeudi dernier. Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, brillait par son absence.

«Son absence a été remarquée. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ça aurait été symbolique. Possiblement qu'il a été informé du projet. Je ne connais pas le protocole ministériel. Moi, j'aurais souhaité qu'il soit présent. C'était une belle occasion de dire je suis derrière la région. Un moment donné, son rôle de ministre régional, au-delà du titre, va devoir se concrétiser par des présences en région lors d'annonces. C'est ce à quoi on s'attend d'un ministre régional», ajoute Jean-Claude Loranger.

En novembre, soit un mois après sa nomination, Mathieu Lacombe s'est rendu l'instant de quelques jours en Abitibi-Témiscamingue.

Depuis, quatre ministres nous ont visités, soit Caroline Proulx, ministre du Tourisme, Benoit Charette, ministre de l'Environnement, Andrée Laforest, ministre de l'Habitation, et Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi.