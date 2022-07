Seulement 21 % des chambres dans les CHLSD du Bas Saint Laurent sont climatisées.

Il s'agit du constat de l'Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic qui a réalisé une enquête à partir de la Loi sur les services de santé et services sociaux.



Pour l'ensemble des 14 CHSLD du Bas Saint-Laurent, 176 des 813 chambres sont climatisées.



Le CISSS précise que la climatisation des chambres dans la région n'est pas exigé par le ministère de la Santé.



Le député indépendant de Rimouski Harold Lebel a questionné la ministre des ainés Marguerite Blais à l'Assemblée Nationale:



``L'année passée, j'ai été obligé de faire une ou deux de sorties pour des ainés qui sont décédés. Je sais que personne ne veut faire ça ici cet été. On veut pas vivre ça. Est-ce que le gouvernement pourrait expliquer exactement ce qu'ils vont faire , quel est leur plan d'action ? Dans le but de s'assurer que nos ainés comprennent exactement ce qui va arriver cet été et pour ne pas avoir de mauvaises nouvelles. ``