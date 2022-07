L'Est du Québec sera représenté par 152 athlètes lors de la 55ème finale des Jeux du Québec du 22 au 30 juillet à Laval.

La délégation est composée de 126 jeunes du Bas-Saint-Laurent et de 26 de la Gaspésie.



La région sera présente dans 13 des 17 disciplines au programme des Jeux.



Lors du premier bloc, les athlètes de l'Est du Québec compétionneront en athlétisme,baseball, basketball masculin et féminin, natation et volleyball de plage féminin.



Les athlètes profiteront du soutien de la mission de 13 membres et de 31 entraineurs et accompagnateurs.



Les 67 jeunes de Rimouski-Neigette représentent 44 % de l'ensemble de la délégation.



La Matapédia compte 10 représentants et représentantes et La Mitis 2.

L'équipe de volley-ball féminine aligne notamment 4 joueuses de la Matapédia.