La Fondation Mirella et Lino Saputo investira 3,5 M$ dans la région d'ici 2026 pour favoriser le maintien à domicile des ainés dans le cadre du projet Bien vieillir chez soi au Bas-Saint-Laurent.

Il s'agit du résultat concret du projet de recherche de 200 000 $ financé par la Fondation.



Les huit projets innovants qui seront sélectionnés pour le financement seront connus en janvier.



Ils seront mis en place pour la période de 2023 à 2026.



Bien vieillir chez soi vise à permettre aux personnes âgées de vivre à domicile et dans leur communauté le plus longtemps possible grâce à l'innovation et l'adaptation des services.



Cette démarche communautaire réunit plusieurs partenaires dont le CISSS, l'UQAR, la Table régionale des ainés et le collectif régional de développement qui coordonne les activités.