La Ville de Rimouski accorde le contrat pour améliorer l'insonorisation du complexe sportif Desjardins.

Construction TechniPro effectuera les travaux au coût de 350 000$ à la fin de la saison de patinage.

L'objectif est de permettre aux athlètes de beaucoup mieux entendre la musique ou les annonces sur la glace numéro 1 du complexe.

« Les patineurs et patineuses pouvaient difficilement entendre la musique sur laquelle ils et elles devaient danser. On va corriger le tir », explique le maire Guy Caron.