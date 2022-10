L'Océanic tentera d'ajouter une 4ème victoire consécutive en rendant visite aux Voltigeurs vendredi soir à Drummondville,

La partie sera télédiffusée à RDS à partir de 19 heures.



L'Océanic complètera son weekend dimanche à 15 heures au Colisée Financière Sun Life en recevant les Islanders de Charlottetown.



Il s'agira du match thématique solidarité contre le cancer.



Par ailleurs, jeudi soir à Shawinigan, Serge Beausoleil a remporté sa 400ème victoire en saison régulière derrière le banc de l'Océanic.



Il devient seulement le 3ème entraîneur de l'histoire de la LHJMQ à atteindre ce total avec la même équipe.



'' Je suis très content de ça et je suis surtout content et fier que ce soit avec l'Océanic du début à la fin. Surtout avec des adjoints de qualité comme Donald Dufresne et Michael Rioux, tous les joueurs de qualité qui sont passés ici et pour les partisans puisque c'est devant nos partisans qu'on a remporté la majorité de ces matchs.

Serge Beausoleil, dg et entraîneur-chef de l'Océanic

Il rejoint Benoit Groux avec les Olympiques de Gatineau et Patrick Roy avec les Remparts de Quévec qui ont remporté au moins 400 victoires derrière le banc de la même équipe.