Un investissement de 434 000$ a été annoncé pour la prévention des agressions à caractère sexuel chez les jeunes de l'est du Bas-St-Laurent.



C'est la ministre régionale Maïté Blanchette Vézina, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest ainsi que la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne qui en ont fait la déclaration en mentionnant qu'il était important de sensibiliser les étudiants d'âge secondaire le plus tôt possible.

Le programme comprend six sujets différents: les agressions à caractère sexuel, le consentement sexuel, le dévoilement et le soutien, le pouvoir d'agir des jeunes, la culture de l'hypersexualisation et les stéréotypes sexuels.

La somme provient d'une enveloppe de 6,22M$ annoncée en août dernier par la la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron et destinée au Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) et aux Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) pour le déploiement d'initiatives visant à sensibiliser les élèves du secondaire au caractère inacceptable de la violence sexuelle.

«Notre gouvernement fait de la lutte contre les violences sexuelles et conjugales une priorité. Ces sommes s'ajoutent à nos nombreuses actions en la matière : implantation des bracelets antirapprochement, tribunaux spécialisés et rehaussement du financement aux maisons d'hébergement. Avec cet investissement, nous pourrons agir en prévention auprès des jeunes ; une action essentielle pour contrer ces violences», avait alors mentionné Mme Biron.

L'organisme Info-aide violence sexuelle offre une assistance aux victimes d'agression sexuelle et à leur entourage 24 h/24, 7 j/7, partout au Québec. On peut joindre l'organisme en composant le 1 888 933-9007.