Cinq des 15 MRC dont le revenu disponible par habitant est le moins élevé de la province est au Bas-Saint-Laurent.

L'Institut de la statistique du Québec publie le classement du revenu disponible en 2020 pour les régions et MRC.

Même si le revenu a augmenté au même niveau que la moyenne provinciale soit de 8% de 2019 à 2020, le Bas-Saint-Laurent occupe l'avant dernier rang des régions avec 30 414$.

La Mauricie est la seule région qui n'avait toujours pas atteint les 30 000$ en 2020.

Le Bas-Saint-Laurent compte cinq MRC présentant les revenus disponibles par habitant parmi les moins élevés du Québec.

Il s'agit de la Matapédia, la Mitis et le Témiscouata avec des revenus de moins de 29 000$ et de la Matanie et des Basques avec des revenus sous les 30 000$.

Avec une hausse moyenne du revenu de 9 %, Rivière-du-Loup occupe le haut du classement au Bas-Saint-Laurent avec 32 000 $ devant Rimouski-Neigette à 31 670$.