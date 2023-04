Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 6,2M$ pour soutenir le développement touristique au Bas-Saint-Laurent.

La ministre du Tourisme Caroline Proulx était de passage dans la région pour rencontrer des intervenants touristiques et économiques.

Du montant accordé, 2,5M$ sont alloués à Tourisme Bas-Saint-Laurent dans le cadre de sa nouvelle entente avec le ministère du Tourisme, qui s'échelonne jusqu'en 2026.

Cette aide financière permettra à l'association touristique régionale de développer et structurer son offre et d'accomplir son mandat de promotion, d'accueil et de signalisation touristiques.

Une autre somme de 2,2M$ lui est versée dans le cadre des nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme jusqu'en 2025.

Tourisme Bas-Saint-Laurent bonifie cette enveloppe de 1,5M$, portant le montant à 3,7M$ pour soutenir des projets touristiques.

Six de ces projets ont déjà reçu un financement grâce à cette entente, y compris celui de Riki Bloc pour l'acquisition de l'église Saint-Yves à Rimouski-Est afin d'aménager un centre d'escalade.

