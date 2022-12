Action populaire Rimouski-Neigette presse une fois de plus Ottawa de respecter sa promesse d'une réforme du régime d'assurance-emploi.

Appuyés par les syndicats et par le député Maxime Blanchette-Joncas, les représentants de l'organisme ont participé à un rassemblement devant les bureaux de Service Canada hier.

Ils demandent au gouvernement fédéral de considérer toutes les revendications des chômeurs.

En principe, le gouvernement doit présenter d’ici la fin de l'année son plan à long terme pour l’avenir de l’assurance-emploi.

Maxime Blanchette-Joncas doute qu'Ottawa respecte sa promesse:

« Présentement, 6 travailleurs sur 10 qui cotisent à l'assurance-emploi ne sont pas admissibles, parce que les critères d'admissibilité ne reflétent plus les réalités du marché du travail. On arrive à quelques jours avant la fin de l'année : rien à l'horizon. On demande au gouvernement fédéral d'arrêter de mépriser les travailleurs. »