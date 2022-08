Au tour du candidat du Parti Québécois dans Rimouski de procéder à son lancement officiel de campagne ce lundi matin à Rimouski..

Samuel Ouellet a parlé de l'importance de l'environnement pour la circonscription.



Il s'engage à une campagne carbo-neutre avec un nombre réduit de pancartes électorales et l'utilisation d'un véhicule entièrement électrique.



Samuel Ouellet s'attend à une lutte très serrée dans Rimouski considérant les efforts déployés par la CAQ et Québec Solidaire pour rafler un château-fort péquiste depuis 1994.



Il considère qu'il est la meilleure option pour bien défendre les intérêts de la circonscription, même si tout indique qu'il sera dans l'opposition s'il est élu.



`` Il n'y a pas de formule secrète, c'est pas compliqué c'est simplement le bon projet, le bon promoteur et le bon porteur de dossier et normalement quand ça fait du sens le dossier avance. Un non ne sera pas nécessairement une finalité surtout quand c'est le gouvernement caquiste de François Legault qui dit non, on prendra pas ça pur une réponse finale ça c'est certain. ``



Samuel Ouellet, candidat du PQ dans Rimouski



Le candidat péquiste précise par ailleurs que Québec a investi près de 300 millions dans la circonscription dans les dernières années alors qu'Harold Lebel était député dans l'opposition.