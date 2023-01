Si vous avez voyagé à l'exérieur de la région pendant la pause du temps des Fêtes, vous aurez probablement remarqué que Rimouski fait encore une fois partie des villes dont le prix de l'essence est le plus élevé de la province.

L'histoire se répète une fois de plus, le prix du litre est de 1,61 $ à Rimouski et Mont-Joli et tous les détaillants affichent le même prix.



Toutefois, à quelques kilomètres seulement de Mont-Joli soit à Sainte-Angèle, le détaillant situé sur la route 132 affichait son prix du litre à 1,52 $ dimanche.



Un écart de 0,09 $ du litre comparativement à Rimouski et Mont-Joli.

Dans les autres régions, le prix du litre varie de 1,46$ à Saguenay jusqu'à 1,61$ à Québec.