Maxime Blanchette-Joncas, député fédéral de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, ne cache pas sa grande déception à la suite du dépôt du budget.

Selon l'élu du Bloc québécois (BQ), le budget du gouvernement Trudeau ne répond à aucune priorité dans la région.

Il pointe l'absence totale de mesures pour atténuer la crise du logement ainsi que l'absence d'un échéancier pour la réforme de l'assurance-emploi répondant aux attentes des travailleurs et des industries saisonnières.





«On tente de trouver le positif et ce qui est constructif, mais on fait face présentement à un véritable mur. Il n'y a rien pour le logement. On nous avait aussi promis une réforme de l'assurance-emploi, aucune réforme en vue avant 2030 alors qu'il y a 6 travailleurs sur 10 qui cotisent n'ont pas accès aux prestations», a expliqué M. Blanchette-Joncas

Le député bloquiste note également que la majorité des mesures incluses dans le budget contribue à un déficit de 40 milliards $ pour 2023-2024.

«Une fois de plus c'est l'ensemble de la population qui va payer avec la carte de crédit dans le but d'un possible résultat en vue des prochaines élections fédérales.»