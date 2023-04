Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent annonce huit projets visant à aider les aînés à vivre à domicile le plus longtemps possible.

Un total de 70 partenaires se sont regroupés pour former les huit comités de pilotage, dans le cadre de la démarche de recherche et action Bien vieillir chez soi.



Différents services seront offerts à des aînés de la région, notamment pour les accompagner dans leurs transports, adapter leurs domiciles selon leurs besoins et réaliser certains travaux ménagers.

Un service de paramédecine communautaire sera aussi développé en collaboration avec le CISSS pour offrir des soins préhospitaliers aux aînés qui souffrent d'une maladie chronique.

La création d'une résidence pour aînés abordable fait aussi partie des projets majeurs qui seront mis sur pied d'ici trois ans.

Les partenaires du Collectif collectent les données depuis 2021 afin d'orienter ces projets.

«On a constaté qu'il y avait des besoins régionaux en termes de menus travaux, de soins à domicile et d'accompagnement pour les transports. La région du Bas-Saint-Laurent est la deuxième plus vieillissante au Québec», commente Hirondelle Varady-Szabo, agente de recherche et développement en innovation sociale du CRD.au Québec», commente Hirondelle Varady-Szabo, agente de recherche et développement en innovation sociale du CRD.