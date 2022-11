Le mois d'octobre 2022 a été l'un des plus chauds de l'histoire dans l'Est-du-Québec.

Une température moyenne de 9,8 degrés Celsius a été enregistrée à Mont-Joli alors que la normale est de 5,8.

« On a eu des températures entre 3,5 et 4,5 degrés au-dessus des normales, c'est très exceptionnel. On est dans le top 3 des mois d'octobre les plus chauds jamais enregistrés », précise Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

Octobre a aussi été l'un des plus ensoleillés alors que la région a reçu 60% des précipitations normales.

Il faudra s'attendre à voir ces tendances se maintenir pour le début du mois de novembre.

La situation devrait toutefois s'inverser pour la deuxième moitié du mois.

« Il faut s'attendre à une période de douceur jusqu'au 10 ou 15 novembre. À partir de ce moment-là, on va avoir une cassure. Soit on va être près des normales, ou sous les normales, donc on parle de températures qui pourraient amener de la neige », explique Jean-Philippe Bégin.