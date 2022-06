Le président de la Régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli accueille avec réserve le programme du ministre François Bonnardel d’accès aérien aux régions.

Bruno Paradis constate que le programme final diffère passablement du plan présenté en avril à l’aéroport de Mont-Joli.

Il considère qu’il s’agit d’un bon départ, mais qui ne répond pas vraiment aux attentes de la clientèle du Bas-Saint-Laurent.

« On voit bien que l’échange principal se fait entre les régions et Québec-Montréal et Québec-Montréal, les régions. C’est un premier pas dans la bonne direction, il reste que j’aimerais pouvoir éventuellement pouvoir faire Mont-Joli-Val d’Or sans avoir à prendre deux billets à 500 $, parce qu’actuellement ce serait le cas. »

Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli

Le Plan pour le transport aérien régional entrait en vigueur mercredi au Québec.