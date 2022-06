SPORTSQUÉBEC confirme la tenue de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en mars 2023.

L’édition, initialement prévue à l’hiver 2021, avait finalement été reportée en 2022 avant d’être annulée. Le comité organisateur avait annoncé l’annulation de l’événement en janvier dernier dans la foulée de la vague Omicron.

Une aide financière de 1,2 M$ annoncée jeudi par la ministre déléguée à l’Éducation Isabelle Charest donne finalement une autre chance aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup.

L’octroi permettra au comité organisateur de poursuivre ses activités pour la préparation de l’événement. Cela comprend notamment de prolonger d’une année supplémentaire les baux de location du centre de services administratifs, des entrepôts et des équipements et de concevoir à nouveau les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux.

Cette nouvelle aide financière répondra également à la hausse des coûts liés à l’inflation, notamment en ce qui a trait aux transports et aux services alimentaires.

La finale de Rivière-du-Loup devait initialement marquer le 50e anniversaire des Jeux du Québec, dont la première édition avait eu lieu en 1971 au même endroit.