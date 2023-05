Le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé se réjouit des mesures prises par le ministre de la Santé pour valoriser la médecine familiale et attirer plus de médecins en région.

Lors de l'inauguration du nouveau pavillon de médecine lundi à Rimouski, Christian Dubé a annoncé que les départements régionaux de médecine générale disposeront maintenant d'une plus grande autonomie pour la répartition des postes disponibles.



Les médecins pourront aussi choisir la région dans laquelle ils pratiqueront, ainsi que leurs activités médicales particulières.

Pascal Bérubé souligne le travail des précédents et actuels députés de l'Est-du-Québec ainsi que des intervenants du milieu médical et municipal dans ce dossier:

«Il faut rappeler que c'est le fruit d'une grande mobilisation du milieu, dont beaucoup des députés du Parti Québécois de l'Est-du-Québec. À l'origine, il y avait de l'opposition. On voulait amener ça à Lévis et on a réussi à amener ça à Rimouski. Sans les interventions locales, du domaine médical, municipal et des députés de l'Est-du-Québec, ce serait à Lévis. Alors, voyons ça comme une victoire.»

Le député péquiste espère maintenant que ces changements puissent être bénéfiques pour tout l'Est-du-Québec:



«Moi ce que je souhaite, c'est que ça intéresse des étudiants en médecine à venir dans les hôpitaux de Matane et Amqui. C'est le souhait que j'ai manifesté au ministre (Dubé), je lui ai écrit hier pour lui indiquer que je veux que ça puisse permettre une meilleure connaissance de la région et davantage de médecins qui viennent se joindre aux équipes des hôpitaux de Matane et Amqui.»