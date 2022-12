La Ville de Rimouski et la Société des transports proposeront tout à fait gratuitement le service CitéBus pendant 2 semaines en janvier.

Citébus sera accessible sans frais du 16 au 29 janvier.



À noter que la gratuité ne s'applique pas au service complémentaire Taxibus.



L'objectif de la Ville est de faire découvrir à de futurs utilisateurs les nouveaux circuits qui seront proposés dans moins d'une semaine soit à partir du lundi 19 décembre.



'' C'est une refonte des circuits qui est assez intéressante et imposante. On ne cache pas le fait qu'on a besoin d'augmenter le niveau de service. Ça va donner aux gens durant le temps des Fêtes de se familiariser avec les nouveaux circuits et avec 2 semaines de gratuité en janvier ça va les encourager. Ultimement, on espère vraiment créer l'habitude. ''



Le maire de Rimouski Guy Caron.