Le Challenge de montagne Vélo Plein Air au profit de la Maison Marie-Élisabeth sera de retour pour une neuvième fois le 10 septembre.

L’organisme espère amasser 25 000 $ et accueillir environ 75 cyclistes qui prendront part au départ en vélo de route ou de montagne.



Le trajet pour le vélo de route est de 78 km. En raison du nombre grandissant de participants, deux parcours seront proposés pour les différents niveaux.

En ce qui a trait au volet vélo de montagne, les participants pédaleront sur une distance de 48 km jusqu’au Mont-Comi.

« C’est une activité très agréable dans de beaux paysages. C’est convivial, on fournit le dîner de sushis et un beau chandail sport avec l’inscription de 50 $. Ça coûte plus cher de payer pour toutes ces choses que de payer l’inscription. Et on demande aux gens de recueillir 200 $ en dons. »

Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth

En nouveauté cette année, les participants pourront s’inscrire par équipe dans un volet réservé aux entreprises.

Les entreprises pourront être représentées par un groupe composé d’au moins 4 cyclistes qui devront recueillir ensemble 1000 $.

La directrice générale Paule Côté souligne également la participation grandissante des femmes au Challenge. « C’est nouveau parce qu’en 2020, les femmes représentaient 15 % de nos participants, tandis qu’en 2021 on a eu une belle augmentation avec 30 % des participants qui étaient des femmes. »