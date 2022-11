Des citoyens de Rimouski-Est et Pointe-au-Père s'interrogent sur la décision de la Société des transports de ne pas offrir Citébus dans leurs districts.

La Société des transports de Rimouski a présenté la semaine dernière sa refonte des circuits de minibus qui passeront de 3 à 5 à partir du 19 décembre.



Lundi soir à la séance du conseil municipal, une résidente de Rimouski-Est et utilisatrice du service a exprimé sa déception.



Alors que dans le secteur ouest de la ville, Sacré-Coeur est inclus dans les circuits de Citébus, Rimouski-Est ne l'est pas.



Le maire comprend les frustrations des utilisateurs de l'Est du territoire mais il explique que pour l'instant, les élus n'y peuvent rien.



'' La loi nous oblige à faire affaire avec une tierce partie, dans ce cas avec la compagnie La Québécoise. On a un contrat de 5 ans signé en 2020 et le contrat limite le nombre d'heures de service et il est de 20 000 heures au maximum. On peut jouer de plus ou moins 20 % dans le contrat mais dans tous les cas étudiés, l'ajout d'un circuit vers Rimouski-Est dépasserait assurément le maximum permis par le contrat soit 20%. C'était juste impossible de le faire. ''



Le maire de Rimouski Guy Caron



Les usagers de l'Est de la ville peuvent toujours faire appel à Taxibus pour compléter leur déplacement.