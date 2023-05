Deux entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent lancent un nouveau produit dérivé de l'érable, soit les jujubes énergétiques Jôô.

Olivier Lemay et Mathieu Castonguay ont développé ce produit biologique spécialement pour soutenir les gens actifs à travers leurs journées.



«On a une érablière et on transformait déjà des produits conventionnels comme du beurre et de la gelée d'érable. L'idée a germé à partir de la gelée d'érable qu'on faisait. On se disait: ce serait le fun d'avoir cette gelée-là, mais avec un petit plus, qu'on puisse la transporter avec nous pendant les activités physiques ou encore pour les baisses d'énergie au quotidien», explique le copropriétaire Olivier Lemay.

Les deux entrepreneurs du Témiscouata travaillent maintenant à élargir le réseau de distribution.

D'ailleurs, Olivier Lemay voit grand pour le nouveau produit:

«Simultanément, en développant la gamme actuelle, on a d'autres projets en cours. D'ici un an ou deux, on devrait incorporer des produits complémentaires à notre jujube. On aimerait ça être distribués au Canada d'un océan à l'autre et éventuellement plus tard il y a nos voisins du sud qui reste un gros marché à conquérir.»

Les jujubes énergétiques sont disponibles en ligne sur le site web officiel de Jôô.