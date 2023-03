Le Théâtre du Bic rouvrira officiellement ses portes le jeudi 8 juin.

Les célébrations marquant les toutes nouvelles installations se dérouleront jusqu'au samedi 10 juin.



Après plus d'un an à proposer des productions dans différentes salles de Rimouski et de la région, la direction et les artistes pourront profiter de la toute nouvelle configuration du théâtre.



Les gouvernements de Québec et d'Ottawa ont financé à 85% le coût des rénovations majeures et de l'agrandissement totalisant 7,5 M$.



Plusieurs habitués du théatre du Bic participeront aux célébrations du 8 au 10 juin.



Mentionnons Sylvie Drapeau, Steeven Lee Potvin, Catherine de Léan et Stéphanie Beaudoin.



La population pourra assister aux célébrations en plus d'avoir accès aux loges, à la salle de spectacle, la scène et l'arrière-scène ainsi que les ateliers de décors et de costumes.