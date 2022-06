Des nouvelles installations pour le baseball à Rimouski seront complétées à temps pour la 57e Finale des Jeux du Québec à l’été 2023.

Les travaux de réfection du terrain de baseball senior du complexe sportif Guillaume-Leblanc seront terminés cette semaine.

Le maire Guy Caron procédera au premier lancer officiel lors du premier match de la ligue senior Puribec vendredi pour inaugurer le terrain.

Parmi les travaux qui ont été réalisés, mentionnons la modernisation du bâtiment de service, l’ajout d’une toilette pour personnes à mobilité réduite et le remplacement des gradins et de la cage de frappeur. Deux enclos de releveur double ont également été aménagés et la surface de l’avant-champ a été remplacée.

Des améliorations sont également prévues cet automne sur les terrains 1 et 2. Elles comprennent l’aménagement de deux enclos de releveur simples, le rehaussement des clôtures, l’ajout d’une piste d’avertissement et la relocalisation des deux cages de frappeur.

Les travaux en baseball représentent un investissement de plus de 750 000 $.