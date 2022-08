Les Grandes Fêtes TELUS et l’Expo agricole de Rimouski se partageront à nouveau les mêmes dates en 2023.

Le festival de musique a confirmé son retour du 3 au 6 août l’an prochain, tandis que l’Expo sera présentée du 2 au 6 août.

Le directeur général de cette dernière, Simon St-Pierre, se dit déçu de la décision des Grandes Fêtes de tenir son événement le même week-end.

« C’est impossible pour nous de changer de date. L’Expo de Rimouski fait partie d’un réseau au Québec. Si je change de date, je tombe en même temps qu’un autre et il y a un conflit pour les manèges. On ne peut pas envisager une exposition sans manège. Que les Grandes Fêtes décident quand même de choisir ces dates-là, je ne sais pas quel mot choisir, mais je trouve ça choquant. »

Simon St-Pierre, directeur général de l’Expo agricole de Rimouski

L’Expo agricole a néanmoins enregistré un achalandage record cette année du 3 au 7 août avec 45 000 participants alors que les Grandes Fêtes TELUS battaient leur plein au même moment. « Cette année il y a une bulle post-covid, explique-t-il. Et dans tous les endroits où il y a eu des expositions avec manèges il y a eu une hausse marquée de l’achalandage, donc je pense qu’on va revenir à la normale dans les années suivantes. Le fait d’avoir un gros festival comme les Grandes Fêtes en même temps pour nous ça ne sera pas positif, pour eux non plus et pour tous les restaurateurs et les hébergements. »

Pour sa part, le directeur général des Grandes Fêtes TELUS, Sébastien Noël, ne voit pas d’inconvénient à ce que les deux événements soient présentés aux mêmes dates.

« Des manèges et un festival de musique populaire, c’est complètement différent et je pense qu’il y a de la place pour tout le monde. Cette année ça n’a pas eu d’impacts, l’Expo agricole a fait une année record donc on ne voit pas d’enjeu. »

Sébastien Noël, directeur général des Grandes Fêtes TELUS

Il ajoute être ouvert à discuter et à collaborer avec l’organisation de l’Expo agricole.