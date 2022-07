Aux Jeux du Québec à Laval, la nageuse rimouskoise Emma Ducharme a remporté sa deuxième médaille d'or lundi.

Non seulement Emma a remporté l'or au 200 mètres dos mais avec son meilleur chrono personnel de 2 minutes 18 secondes, elle a devancé sa plus proche adversaire par plus de 3 secondes.



Quant au rimouskois Mathis Bourbonnais, il a terminé avec une 7ème place au 5 km en natation en eau libre.



Un autre athlète a ajouté une seconde médaille individuelle soit Vincent Brodeur de Rivière-du-Loup qui a réussi son meilleur résultat en carrière au lancer du javelot.



À son tout dernier essai, son lancer de 45 mètres 28 lui a permis d'obtenir sa 2ème médaille d'argent des Jeux.



Toujours en athlétisme, au 1 500 mètres féminin, notons la 6ème place de la Matanaise Juliane Thériault et la 7ème place de la rimouskoise Béatrice Choinière-Lambert.



En volleyball de plage féminin, le duo de l'Est du Québec termine au 7ème rang.



En baseball, nos représentants ont perdu en quart-de-finale face à Montréal.



En basketball, derniers matchs des Jeux pour les équipes de l'Est qui se termine par une victoire des filles et une défaite des garçons.