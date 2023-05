Deux nouvelles garderies communautaires seront ajoutées dans la Mitis pour un total de 24 places.

La première sera située à Price et la deuxième à Sainte-Angèle-de-Mérici.



Les deux garderies seront en mesure d'acceuillir 12 enfants chacune.

Les municipalités s'engagent donc à fournir et adapter les locaux, qui seront aménagés dans les bureaux municipaux.

Dans le cas de Price, ce sera le CPE des Pinsons qui prendra en charge le personnel.

Pour le maire de Price et préfet de la Mitis Bruno Paradis, le concept de garderie communautaire est une bonne alternative aux CPE:

«On aimerait tous avoir des CPE, mais ce n'est pas l'ensemble des milieux qui sont en mesure de les accueillir en raison de la grosseur de la communauté et aussi des délais et tout ce que ça implique. On a l'impression que c'est vraiment (les garderies communautaires) une formule souple et rapide qui permet de doter une communauté d'un service dans un délai assez bref, on parle de 6-7 mois.»

Monsieur Paradis estime que la garderie communautaire de Price sera prête pour la prochaine rentrée scolaire en automne.