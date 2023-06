Deux Rimouskois prendront part au 45e Rallye Baie-des-Chaleurs du 30 juin au 2 juillet à New Richmond en Gaspésie, soit Ian Guité et Jérôme Mailloux.

Ian Guité sera le co-pilote d'Alexandre Moreau, qui est originaire du Témiscouata.



Les deux Bas-Laurentiens ont remporté leur toute première victoire nationale au Rallye Perce Neige à Maniwaki en février dernier.

Ils ont ensuite participé au Rocky Mountain Rally dans l'Ouest canadien en début juin.

Malgré un bris de pompe à essence qui est venu ruiner les espoirs de podium du duo, Alex et Ian sont repartis de la Colombie-Britannique avec de précieux points, de sorte qu'ils partiront en tête du championnat canadien au Rallye Baie-des-Chaleurs.

Originaire de Maria et Rimouskois d'adoption, Ian Guité en sera à une 8e participation dans sa région natale:

«On est excités, on revient d'un rallye la semaine dernière, donc on est encore dans le beat. On aura de la grosse compétition. Jusqu'à présent, il y a 49 équipes d'inscrites sur 50, c'est du jamais vu à notre époque. (...) Le Rimouskois Jérôme Mailloux, qui est l'actuel champion canadien, sera là aussi. (...) On a bien hâte!»

Ian et Alexandre ont terminé en 3e position l'année dernière à ce rallye.

Les deux co-équipiers visent encore une fois le top 5 cette année.