Douze nouveaux logements sociaux verront le jour à Rimouski. Il s'agit d'un projet de 12 logements sur la rue Mgr Carbonneau qui a été annoncé lundi par la députée de Rimouski, Maîté Blanchette-Vézina.

«Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire des Offices d'habitation à travers la province. En permettant à l'office d'habitation de Rimouski-Neigette de construire directement des logements, on met en place les conditions gagnantes pour réaliser des projets de logements sociaux à un coût abordable», a mentionné Maïté Blanchette-Vézina.

C'est trois bâtiments avec quatre appartements 3 et demi à l'intérieur qui seront construits par L’Office d’habitation Rimouski-Neigette.

Les locataires recherchés sont principalement des personnes de 65 ans et moins à bas revenu.

Il s'agit d'un projet de 2M$, 1 M viendra du Programme d’habitation abordable Québec et 400 000 de la ville de Rimouski.

Les locataires n'auront qu'à débourser 25% de leur salaire annuel pour se loger.

«Pour une deuxième fois en moins d'un mois, la création de nouveaux logements sociaux et abordables est annoncée à Rimouski. Nous démontrons que lorsque tous les partenaires du milieu mettent l'épaule à la roue, les projets se concrétisent rapidement. Chaque nouvelle unité est un gain dans la lutte contre la pénurie de logements. Comme l'Office d'habitation Rimouski-Neigette peut en témoigner, ces logements sociaux et abordables répondent à un important besoin et permettront d'améliorer la qualité de vie de plusieurs personnes sur notre territoire», a déclaré Guy Caron, maire de Rimouski.