Le centre de pédiatrie sociale Le Petit Repère de Rimouski annonce une nouvelle activité de financement.

Il s'agit du Défi d'hiver, qui aura lieu le 12 mars au Centre de plein air Mouski.

Les participants prendront part à des épreuves individuelles de ski de fond afin de récolter des dons pour Le Petit Repère.

Des pistes de 22, 34 et 42 km seront au programme.

Un volet familial de 6km sera aussi offert en après-midi.

« Il y a encore des enfants sur la liste d'appel à qui on ne peut pas donner de service, par manque de ressources. Cette activité de financement est très importante pour nous, car on veut, à partir de cet hiver, engager une ressource supplémentaire pour aider plus d'enfants et rejoindre plus de familles », commente le coordonnateur de l'activité Paul Saint-Laurent.

Les intéressés peuvent s'inscrire au coût de 50$ et débuter leur collecte de dons en ligne sur le site web du Petit Repère.

L'organisation espère récolter 25 000$ pour cette première édition.