Un jeune joueur originaire d'Amqui est sélectionné tôt en première ronde du repêchage de la LHJMQ.

Éliot L'Italien a été le choix de l'Armada de Blainville-Boisbriand avec le 8ème choix au total lundi soir.



Éliot, qui a joué une partie de son hockey mineur dans la Vallée de la Matapédia, évoluait la dernière saison avec le Blizzard du Séminaire St-François à Québec.



L'attaquant format géant ( 6 pieds et 1 pouce et 185 livres ) a inscrit 17 buts et 32 ​​​​​​points en 39 matchs.