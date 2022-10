Le Colisée Financière Sunlife acceuillera Endurance hockey Rimouski les 14 et 15 janvier 2023.

20 joueurs de la région formeront une équipe qui affrontera un adversaire différent à chaque heure pendant 17 heures consécutives.

Le projet vise à amasser des fonds au profit de la Fondation de l'Hôpital régional de Rimouski et du Fonds d'études des joueurs de l'Océanic.

Les citoyens et les entreprises peuvent créer leur équipe de 10 joueurs et s'inscrire au coût de 60$ par personne auprès des organisateurs Nicolas Thibeault et Junior Pouliot de Tag 8.

Il sera possible de faire un don durant l'évènement sur signaturepro.ca

L'initiative est assurée de remettre un minimum de 20 000$.

L'entrée au Colisée sera gratuite.

« On veut vraiment que ça devienne un immanquable du calendrier évènementiel ici dans la communauté de Rimouski », assure Nicolas Thibeault.