Bonne nouvelle pour les pêcheurs sur glace rimouskois: la saison sur la banquise devrait débuter la semaine prochaine.

Le froid extrême prévu jusqu'à demain soir donnera un bon coup de main pour la formation de glace à l'embouchure de la rivière Rimouski.

Le comité de sécurité de l'Association des pêcheurs d'éperlans de la rivière Rimouski doit toutefois effectuer quelques tests avant de donner le feu vert.

«Hier, on n'a pas pu autoriser la pêche, parce qu'on avait deux endroits un peu risqués. Demain matin à 9h, on va faire de nouveaux tests à ces endroits et si l'épaisseur est suffisante, on devrait autoriser la pêche en début de semaine, soit dimanche ou lundi», assure Gaston Dionne, responsable du comité de sécurité.

Ce sera donc officiellement la saison de pêche blanche la plus tardive de l'histoire sur la banquise à Rimouski.