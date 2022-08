Environ 6 700 étudiants poursuivront leur parcours aux campus de Rimouski et Lévis ainsi que dans les Centres de formation de l'UQAR à partir de lundi.

Le nombre précis d'inscriptions sera connu seulement à la mi-septembre mais les résultats préliminaires indiquent une fréquentation similaire ou légèrement supérieure à l'an dernier.



Le recteur François Deschênes est satisfait considérant la pénurie de main-d'oeuvre qui incite des jeunes à quitter plus rapidement les études pour accéder au marché du travail.



Il ajoute que l'accès à l'UQAR est très compliqué pour plusieurs étudiants étrangers qui doivent être très patients pour l'obtention d'un visa et qui se bute ensuite à la crise du logement à Rimouski.



`` Ils ne savent toujours pas à quel moment ils vont pouvoir entrer au pays. Très souvent ils n'ont pas fait leurs démarches non plus pour avoir accès à du logement et là ils se rivent le nez contre les difficultés d'avoir accès au logement et vous le savez c'est très problématique à Rimouski et même ailleurs au Québec.``



François Deschênes recteur de l'UQAR.