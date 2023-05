Le ministre des Finances Eric Girard ferme la porte à l'assouplissement des règles revendiqué par les microdistilleries.

Le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé demandait à la CAQ d'abolir les frais de la SAQ pour les spiritueux vendus sur place.



Voici un extrait de l'échange entre les deux lors de l'étude des crédits budgétaires à l'Assemblée nationale:

Bérubé (PQ) - Est-ce que vous vous engagez à abolir la majoration perçue par la SAQ sur les ventes effectuées sur les lieux de fabrication des produits de microdistilleries?

Girard (CAQ) - La réponse est non. L'équilibre dans le commerce de l'alcool au Québec est précaire. On a un monopole et on a le statut d'artisan. Le statut d'artisan, qui permet de vendre sans majoration, est exceptionnel et est disponible quand vous travaillez de la terre à la bouteille. L'élargissement de ce statut doit respecter l'esprit de ce statut exceptionnel.

[…]

Bérubé (PQ) - Personne ne va s'opposer à ce que vous régliez cette question-là, qui est importante. Ce sont des entreprises qui sont dans nos régions, qui contribuent à notre identité, au tourisme, à notre économie... […]

Girard (CAQ) - Le statut d'artisan existe pour... je vais vous donner le chiffre exact —

Bérubé (PQ) Je les ai les chiffres, c'est la volonté que je cherche.

Rappelons que la Distillerie du St-Laurent, un fleuron rimouskois, a dû se placer sous la protection de la Loi sur les faillites en mars dernier.

La microdistillerie est aux prises avec des dettes d'environ 13,5M$.

À lire également: LA DISTILLERIE DU ST-LAURENT SE PLACE À L'ABRI DE SES CRÉANCIERS