Environnement Canada a émis tôt mardi un bulletin météorologique spécial annonçant qu’un système météorologique affectera l'est du Québec plus tard en journée, jusqu'à jeudi.

De la pluie soutenue et des vents forts sont prévus sur la Côte-Nord et en Gaspésie.

Un système météorologique produira des quantités de pluie considérables sur l'est de la province de mardi à jeudi. Un bulletin météorologique spécial a été émis concernant les accumulations associées à ce système: https://t.co/dFGlUaLjEq #meteoQC pic.twitter.com/i0fGBmd1RW — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) October 16, 2022

En général, les quantités totales de pluie varieront entre 30 et 50 millimètres, mais certaines localités de la Gaspésie et de la Côte-Nord pourraient en recevoir davantage. D’ailleurs, de 50 à 80 millimètres de pluie sont prévus à Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord, de même qu’à Sainte-Annes-des-Monts, Grande-Vallée et Gaspé sur la côte sud de l’estuaire du Saint-Laurent.

De plus, l’agence fédérale prévoit que des vents du sud souffleront en rafales jusqu'à 90 kilomètres à l'heure à partir de mardi soir jusqu'au lendemain matin.

Environnement Canada signale que ses inondations mineures sont possibles dans les basses terres.