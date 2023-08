Une explosion a eu lieu jeudi matin à l'usine Uniboard de Sayabec, dans le Bas-Saint-Laurent. Un travailleur a été blessé légèrement, tandis qu'une cinquantaine d'autres ont dû être évacués, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ) à Noovo Info.

L'employé blessé a été transporté à l'hôpital pour évaluation.



La déflagration a été suivie d'un incendie qui a été maîtrisé par les pompiers de l'endroit et des localités environnantes.

Des enquêtes ont été ouvertes par la SQ et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour établir les causes et circonstances de l'explosion.

Uniboard, qui a d'autres installations ailleurs au Québec, a ouvert son usine de Sayabec en 1982 pour la production de panneaux de particules et de mélamine.

La compagnie a reçu un des Grands Prix santé et sécurité au travail régionaux de la CNESST en 2019 pour son projet de table métallique démontable qui peut être installée pour réaliser le retrait des roulements de tamis de manière sécuritaire. Cette tâche comportait des risques importants d'écrasement et de coincement pour les employés, selon la Comission.

Avec de l'information de Denis Langlois pour Noovo Info.