Le député de Matane-Matapédia n’en peut plus des déboires à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Lors d’une intervention à l’Assemblée nationale jeudi, Pascal Bérubé demande au ministre des Transports François Bonnardel de doter l’Est-du-Québec d’un service fiable.

Le F.-A.-Gauthier a repris la desserte jeudi après 48 heures d’arrêt en raison d’un problème informatique. La carte maîtresse aurait « sauté », d’après le ministre.

Le député péquiste demande au gouvernement d’offrir un dédommagement aux usagers en cas d’annulation.

« Le gouvernement du Québec est incapable de garantir les traverses. Les préjudices sont très importants pour notre monde, on est écœuré. […] Je demande au ministre des Transports d’offrir une assurance. Si on n’est pas capable de traverser, vous payez les hôtels, les restaurants, les 10 heures de route avec l’essence et vous nous donnez enfin un vrai navire qui va faire 40 ans, construit au Québec, fiable. »

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

François Bonnardel souligne que le navire a réalisé 98,89 % de ses traverses dans les 18 derniers mois. « Si j’avais écouté le député, on aurait envoyé le F.-A.-Gauthier à la ferraille, le F.-A.-Gauthier qui a coûté 170 M$. […] Oui on veut assurer une desserte adéquate pour les gens de Matane et avec le bateau que l’on a on va y arriver. »