Une nouvelle campagne de promotion pour l'achat local visant à encourager les rimouskois et les rimouskoises à fréquenter le centre-ville.

La Ville de Rimouski via le ministère de l'économie, la Soper et Desjardins investissent conjointement 350 000$ pour les 4 volets de la campagne.



Débutant aujourd'hui, les intéressés peuvent faire l'achat de cartes prépayées de 20$ qui sont automatiquement bonifiées à 30$ chez les 36 commerçants participants à la promotion.



Ce premier volet concerne les commerçants des secteurs de la restauration, de la culture et du divertissement.



Les 1 600 cartes prépayées de 20$ sont disponibles sur le site web de la Ruche Québec.



Un maximum de 5 cartes est permis par consommateur.



`` C'est une carte prépayée Visa-Desjardins donc les commerçants c'est une plaque-forme qu'ils connaissent. La Ruche est une autre plateforme web qui est bien connue et qui roule bien. ``



Martin Beaulieu, directeur général de la SOPER



Le maire suppléant de Rimouski Rodrigue Joncas est convaincu que la campagne permettra d'atteindre 2 objectifs importants soit le retour des citoyens au centre-ville et encourager l'achat local.



`` C'est que les gens réalisent d'abord ils ont une belle occasion de revoir leur centre-ville pour faire des achats. Moi je crois à cette solidarité des rimouskois et des rimouskoises qui depuis 2 ans se sont perdues de vue. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on amène des gens au centre-ville, on amène des gens à se croiser et à créer ou recréer une dynamique. ``