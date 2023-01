Ce sera bientôt la fin d'une véritable tradition à Rimouski, soit celle de la distribution d'un hebdomadaire directement à votre porte.

Médialo, qui est propriétaire de l'Avantage, confirme que le journal ne sera plus livré de porte en porte à partir du 26 janvier.

Pour expliquer cette décision, la direction cite l'incertitude entourant le réseau de distribution, la concurrence du web et le manque de main-d'oeuvre.

L'Avantage, qui sera publié sous un nouveau format, sera distribué dans plusieurs commerces et établissements de Rimouski, Mont-Joli et des autres municipalités de Rimouski-Neigette et de la Mitis.

Les lecteurs devront se déplacer dans les endroits identifiés afin de récupérer l'Avantage nouveau format.