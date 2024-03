L'ex-directeur général de Paraloeil, Simon Croz, a finalement obtenu son permis de travail.

Simon Croz n'avait plus de statut juridique au Canada depuis le 5 mai 2023, et théoriquement, il aurait dû quitter le pays à cette date. Il mentionnait que le refus du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada de renouveler son permis de travail était dû à une erreur administrative.

Il a même dû quitter son travail.

«Je tiens à remercier vivement M. Blanchette-Joncas, qui a immédiatement pris en charge mon dossier avec détermination! Il m'a accompagné et encouragé sans relâche tout au long de ces longs mois d'angoisse. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans une situation irrégulière et menacé d'expulsion. M. Blanchette-Joncas a mobilisé la population et alerté les médias pour dénoncer cette situation injuste et cruelle. Après sept années de vie active au Québec, je me suis retrouvé sans revenu, et plus préoccupant encore, sans aucun filet de sécurité sociale, au moment même où ma conjointe et moi attendions un heureux événement. Nous sommes enfin soulagés d'envisager sereinement l'arrivée de notre nouveau bébé», a déclaré Simon Croz.

Une pétition en ligne qui avait récolté plus de2 600 signatures demandait à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de revoir sa décision.

Le député du Bloc Québécois de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les basques, Maxime Blanchette-Joncas, avait d'ailleurs lancé la campagne de mobilisation: «Unis pour Simon».