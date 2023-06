La Chambre de Commerce et de l'Industrie Rimouski-Neigette a dévoilé les lauréats dans les 11 catégories lors de son gala annuel en fin de semaine.

Son 37e Gala Reconnaissance avait lieu en présentiel pour la première fois depuis 2019 à la Salle Desjardins Telus de Rimouski.



Armoires Perreault a remporté le prestigieux Prix Jules A. Brillant remis à l'entreprise de l’année.

Pour sa part, l'Agence L’Ambassade a reçu le titre de la meilleure Entreprise en démarrage.

Dans la catégorie Commerce de détail, ce sont les Pâtisseries & Gourmandises d'Olivier qui ont raflé les honneurs.

Rappelons que son propriétaire Olivier Duplessy fait partie des finalistes au titre de chef pâtissier de l’année de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec.

La Chambre de Commerce et de l'Industrie souligne non seulement le travail des entreprises de Rimouski-Neigette, mais aussi celui des organismes.

Et c'est L'OBNL La Sphère qui s'est démarqué cette année dans la catégorie Organisme à but non lucratif / coopérative / économie sociale présenté par la députée ministre Blanchette Vézina.

La liste complète des lauréats est disponible sur le site web de la Chambre de Commerce et de l'Industrie Rimouski-Neigette.